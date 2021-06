Dans cette première partie, Sandie Giacobi qui est la co-fondatrice de My Marketing Xperience évoque le marketing pour les entrepreneurs et les PME souhaitant devenir des références sur leur marché à l’aide de l’expérience digitale.

Actuellement, le parcours digital en B2B s’impose et contribue à apporter à son client une expérience sur le plan digital. De ce fait, les tendances sont fortes durant cette année.

« A ce jour, 84% des utilisateurs déclarent privilégier l’expérience au niveau du numérique. Il est donc essentiel de privilégier l’expérience digitale à l’expérience physique. »

De plus, cibler les ‘Content Marketing’ se présente comme une autre tendance forte du développement. L’objectif consiste à valoriser, conseiller et informer ses clients au travers de contenus disponibles sous différents formats tels que la vidéo, le podcast et la rédaction.

« Puisque l’on parle de contenu, on doit évoquer sa diffusion et également développer ses points de contact avec ses prospects. C’est le marketing multicanal. »

En effet, cela ne passe pas seulement sur les sites internet mais également par les réseaux sociaux, l’emailing afin de toucher ses clients de différentes manières.

Puis le B2B représente une des dernières tendances qui s’est accentuée durant 2021 par le développement d’une marque forte, notamment avec la crise sanitaire. De ce fait, cela s’explique par la période d’incertitude que nous traversons et les prospects des clients vont chercher des repères, un équilibre environnemental.

Et pouvoir s’appuyer sur des partenaires et prestataires robustes est recherché par les prospects pour pallier cette incertitude.

La première action à mettre en place passe par le contenu pour se mettre au service de son prospect et de son client afin qu’il puisse être informé.

Suivez toute l’actualité économique de Monaco et des Alpes Maritimes également. Rendez-vous chaque matin à 6h40 – 7h40 – 8h40 dans le Morning Made In Monte Carlo sur Radio Monaco.