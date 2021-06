Tony Davis et Jo Cullen-Cronshow présentent la première édition du Monaco Streaming Film Festival en collaboration avec les grands studios de streaming hollywoodien. Cet évènement aura lieu du 3 au 6 juillet prochain au Grimaldi Forum, juste avant le Festival de Cannes.

Tout d’abord, l’objectif principal de ce festival est de mettre en valeur les créateurs de contenus à la demande et en streaming.

De ce fait, beaucoup de spectateurs aiment voir les contenus, que ce soient des films, des séries ou documentaires sur des plate-formes de streaming tels que Netflix ou Amazon Prime. C’est maintenant un nouveau paradigme en plein essor.

Jo Cullen-Cronshow affirme que leur groupe ont créé les Reg Grundy Innovation Award en Australie pour rendre hommage à Reg Grundy.

Reg Grundy est le pionnier qui a créé le concept très utilisé à la télévision, appelé le concept de format et de licence. Ce brillant producteur était très intéressé par l’innovation au sens large dans les médias.

C’est pourquoi la collaboration avec le Monaco Streaming Film Festival est une valeur qui les a attiré.

Par la suite, cet évènement est orienté à la fois public et s’adresse également aux professionnels.

En particulier le week-end du 3 et 4 juillet, l’ensemble du grand public est le bienvenu à cette première édition afin de découvrir des séries inédites.

Puis samedi dernier un showcase a eu lieu en projetant le film ‘La main au collet » réalisé par d’Alfred Hitchcock avec Grace Kelly.

Ce film a été tourné à proximité de Monaco avant qu’elle ne devienne la Princesse Grace.

D’autre part, beaucoup de personnalités célèbres ont souhaité prendre part à cet événement symbolique.

Au programme, l’influenceuse Addison Rae qui regroupe une fanbase avec plus de 80 millions de followers sur le réseau social TikTok. Cette dernière confirme donc sa présence.

Ensuite, un nouveau film présenté par David LaChapelle fera son ascension.

Puis pour la partie Business ça sera au tour de Mitch Lowe, l’un des fondateurs de Netflix.

Beaucoup d’autres personnalités seront également présentes.

Toutes les informations liées à cet événement restent disponibles sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn. Enfin, on retrouve plus de détails sur le site internet officiel MCSFF.com comme Monaco Streaming Film Festival.

Chaque matin, Radio Monaco vous propose un résumé de l’actualité des marchés financiers. Une minute pour tout savoir avec Société Générale Private Banking Monaco. Retrouvez la Tendance des Marchés en direct à 7H03, 08H03 et 9H03 sur Radio Monaco. Cette émission figure sur les principales plateformes de Podcast. Abonnez-vous aux plate-formes suivantes pour ne plus manquer aucun épisode : https://radio-monaco.com/category/news/business-club/

Apple Podcast

Google Podcast

Spotify

Deezer Et l’ensemble des Podcasts de Radio Monaco : https://radio-monaco.com/replay/

POUR VOUS EGALEMENT :