Clémentine Rousseau de la Société Générale Private Banking évoque un nouvel épisode de la Tendance des Marchés avec une volatilité des scores qui passent dans le rouge.

La séance de vendredi dernier a été marquée par un retour à la volatilité. En effet, les marchés européens ont terminé la semaine en baisse avec – 1% pour l’Euro Stoxx 50.

Puis le CAC40 est quant à lui est repassé en dessous des 6600 points. Par la suite, les marchés américains ont suivi le pli en milieu de séance depuis vendredi dernier. Cependant, tous les secteurs n’affichent pas les mêmes valeurs sur les marchés.

Ensuite, le début de l’année 2021 marque la reprise cyclique très recherchée par les investisseurs et accuse le coup durant la fin de semaine dernière. A l’instar des secteurs, bancaires, automobile, pétrole et gaz.

Parmi ces titres, on retrouve Société Générale, TotalEnergies et Renault qui affichent une baisse se situant entre -3 et – 4,5%.

En revanche, le secteur du luxe reste robuste et infaillible puis poursuit sa progression. De ce fait, Kering, LVMH et Hermès enregistrent de nouveaux records et terminent la semaine en hausse avec un score situé entre + 1 et + 2% de performance.

