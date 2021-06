Réveillez votre créativité !

A trop la chercher, on finit par la perdre. La créativité est innée. Au début de notre vie, elle fait partie de nous, de nos expériences. Et puis l’arrivée à l’école peut parfois bloquer ce processus parce que la créativité y est peu entretenue (pas partout évidemment).

Au fil des années, la créativité se perd donc au profit de la pensée linéaire. Les processus créatifs ne sont plus stimulés. C’est pourquoi, lorsque nous la cherchons bien des années plus tard, nous avons parfois du mal à la retrouver.

Quels sont les freins à la créativité ?

Aujourd’hui, de nombreux freins perturbent les processus créatifs.

C’est le cas notamment de la peur du jugement. Puisque la pensée créative n’est pas toujours logique. Exprimer sa créativité c’est sortir des sentiers battus, couper le côté « conventionnel ». C’est aussi prendre des risques !

Sans oublier l’envie de bien faire. Notre niveau d’exigence va perturber, voire bloquer la créativité. Nous voulons tout de suite être performant, être à la hauteur. C’est ce que l’on nomme le syndrome de la page blanche.

Comment reconnaître les pics de créativité ?

Si vous cherchez à être créatif, vous risquez de vous « forcer ». Vous entrez alors dans une phase très consciente et bien-pensante. Ce processus vous déconnecte de l’imaginaire.

La pensée créative fonctionne plutôt par association d’idée.

Elle peut être imprévisible et incohérente comme les rêves. Pour booster votre créativité, vous pouvez vous plonger dans un état de rêverie. Comme si vous somnoliez, tout en laissant les idées surgir. Chaque pensée va vous apporter une émotion, une sensation et va vous conduire à la suivante. Il n’y aura certainement aucune logique, aucun déroulé. Et c’est tant mieux.

Laissez simplement défiler les images.

L’hypnose et l’auto-hypnose peuvent aider à se libérer. Tout simplement parce que les états de consciences modifiés suspendent le jugement ou encore l’exigence. Nous renouons avec plus de spontanéité et de simplicité dans ces moments de rêveries.

Nous sommes tous créatifs. Preuve en est avec les rêves 🙂