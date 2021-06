Julien Bonnel, coordinateur du Village Francophone Côte d’Azur Monaco évoque l’alliance mondiale apolitique de médias engagés dans la catégorie circulation et attractivité, en tant que champion technologique entre territoires.

Cette alliance Village Francophone s’adresse principalement aux entrepreneurs, pays, régions, de villes, d’investisseurs et à d’autres grands groupes.

Ce concept a été créé depuis six ans au CES (Consumer Electronics Show) à Las Vegas. Il se projette dans plusieurs lieux emblématiques à l’échelle internationale. Parmi ces lieux, on retrouve la NRF à New York, le Southwest 2021 à Austin, la Foire de Hanovre puis l’événement Vivatech situé à Paris.

Cette alliance francophone est présente sur plusieurs territoires comme en France, en Belgique, au Canada et en Afrique.

Par ailleurs, ces communautés sont également réparties dans des pays non francophones comme aux Etats-Unis, en Espagne et au Portugal.

Quant aux communautés anglophones, son appellation se définit My Global Village.

Suite à la crise sanitaire du Covid, l’alliance Village Francophone connait un développement important. Comme dans des événements phygitaux et fait évoluer son concept depuis début 2021

Le principal objectif est d’interconnecter en mode phygital et agile les acteurs et décideurs de l’économie monégasque. En particulier ceux qui se situent dans les territoires en amont et de faciliter les projets interterritoriaux.

A ce jour, l’alliance Village Francophone compte 19 pays, 85 territoires et régions, dont 46 collectifs sectoriels et technologiques. Cela facilite grandement les projets entre les différents territoires.

Les actions menées dans les Alpes Maritimes et dans la Principauté de Monaco maintiennent des liens solides entre les territoires internationaux au cours d’événements programmés. De ce fait, ce collectif regroupe des acteurs de l’innovation comme des accélérateurs et des incubateurs.

Puis le collectif regroupe également des acteurs de promotion dans les territoires de l’attractivité économique. Par exemple l’agence Team Côte d’Azur ou le Monaco Economic Board.

Ensuite, des acteurs de l’éducation sont aussi présents tels que Université Côte d’Azur, Inria et EducAzur.

D’autre part, des médias comme Riviera Presse ou le groupe Nice Matin sont à retrouver sur le site vfazurmonaco.

Les services d’accompagnement proposés aux entreprises qui devraient rejoindre le Village Francophone

Le réseau du Village Francophone Côte d’Azur Monaco va donc permettre aux entreprises qui développent des solutions innovantes de les présenter à l’ensemble du réseau international.

Sa présence a été confirmée à l’événement Vivatech, le salon européen dédié aux start-ups et à la TECH au cours du 15 au 18 juin.

Ainsi cette mobilisation lui aura permis d’organiser des panels et concours de solutions dont beaucoup de thématiques liées à l’innovation.

