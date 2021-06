Nous retrouvons Sébastien Hamard, fondateur & directeur du Festival Nuits Carrées à Antibes, aussi connu comme un créateur d’événements favorisant le lien social.

À l’origine se trouve le festival des Nuits Carrées, né en 2007. Un événement alors devenu un label historique de qualité sur-mesure du Label Note dans la production de musiques actuelles basée sur Antibes.

Sébastien Hamard évoque la programmation du Festival Nuits Carrées, prévu du vendredi 25 juin au dimanche 27 juin. De ce fait, un rendez-vous confirmé sur le Pré aux Pêcheurs à Antibes en plein air. Un lieu non choisi au hasard : en effet, il se situe au plus près du cœur de ville pour participer à l’effort collectif de reconstruction sociale et culturelle.

Ensuite un tarif unique et avantageux est proposé ! Bonne nouvelle, cette année comptez finalement 8€ par personne pour assister à cette 15e édition. Notez ainsi que deux concerts seront traduits en chansigne (langage des signes) par le collectif 10 doigts en cavale (le 27 Juin 2021 Mas Kit et Java).

Trois soirées sur-mesure pour raconter les 15 ans d’existence des Nuits Carrées :

25 juin : Un opening avec un line up d’artistes très attendu durant la première soirée

French 79

Peter von Poehl

Minimum Ensemble

26 juin : Une soirée à l’image du rock incarné et énergique !

The Inspector Cluzo

Klone

The Vibes Lobbyists

27 juin : Le bouquet final avec 3 résidents de la sChOOL qui viennent clôturer cette 15e édition

Java

Le groupe de rap musette vient fêter en live leur 20 ans d’existence aux côtés de ce Festival !

MLN Headz

Mas Kit