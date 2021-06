Les confessions de Guillaume Labbé : « Je séchais les cours »

On a découvert Guillaumé Labbé dans la comédie sentimentale Plan Coeur, sur Netflix. Ensuite, il a joué un flic amnésique dans Trauma, sur 13ème Rue. Aujourd’hui, Je te promets et L’école de la vie donnent du relief à sa prometteuse carrière.

Dans Je te promets (TF1), adaptation française de This is us, il incarne un footballeur immature et capricieux. Après un nouveau scandale, Michaël range ses crampons et trouve sa voie au théâtre.

Dans L’Ecole de la Vie (France 2), série hommage au corps enseignant, il nous touche en plein coeur dans le rôle d’un professeur de lycée idéaliste et hyper investi auprès de ses élèves, jeune papa frappé par la perte de son épouse.

Entre drame et comédie, ces personnages complexes et la force de leurs histoires respectives permettent à Guillaume Labbé d’exprimer tout son talent. Du coup, les propositions sont plus nombreuses.

« Je reçois beaucoup plus de projets et c’est assez vertigineux. J’ai toujours l’impression que c’est un pote qui me fait une blague et fait semblant d’envoyer un scénario. »

Projets, anecdotes et indiscrétions : Guillaume Labbé se livre au Festival de Télévision de Monte-Carlo. Retrouvez ci-dessous son interview exceptionnelle :