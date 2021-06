Bientôt les 10 ans de mariage du Couple Princier

Pour le dixième anniversaire de mariage du Couple Princier, le Palais s’apprête à diffuser une mini-série composée d’images d’archives. Un cadeau aux Monégasques dans le cadre des célébrations auxquelles ne pourra pas participer la Princesse Charlène. On en parle dans le Press Club.

Les 1er et 2 juillet prochain, ce sera les noces d’étain de Leurs Altesses Sérénissimes le Prince Albert 2 et la Princesse Charlène. Comme le rapporte Monaco-Matin notamment, le Palais compte marquer l’événement avec une mini-série. Conçue en 10 épisodes, et constituée d’images d’archives. Elle fera revivre aux Monégasques et au monde entier “ces journées et ces soirées qui ont fait vibrer toute la principauté“ en 2011.

La série sera à voir sur la page Facebook du Palais Princier et sur Youtube et Instagram. Le premier épisode est attendu le 1er juillet. Néanmoins, on peut déjà avoir un avant goût de cette mini-série , notamment sur le compte Instagram de la Princesse Charlène.

Des célébrations sans la Princesse Charlène

Malheureusement, l’épouse du Souverain ne sera pas présente pour les célébrations. Comme le rapportent Madame Figaro, Gala ou encore Paris Match, la Princesse est toujours retenue en Afrique du Sud pour raisons médicales. Les médias français reprennent en fait un article du Daily Mail. Le porte-parole de la Princesse a fait savoir au journal britannique que la Princesse avait subi plusieurs interventions en raison de l’infection qu’elle a contracté en mai dernier à l’oreille, au nez et à la gorge.

Comme ses médecins l’exhortent à rester sur place pour poursuivre sa convalescence, la Princesse Charlène ne pourra pas rentrer à Monaco afin de fêter son 10ème anniversaire de mariage avec le Prince Albert. Dans une déclaration citée par le Daily Mail, la Princesse se dit attristée par cette situation difficile, mais elle souligne aussi l’incroyable soutien que lui apporte le Souverain et son impatience de retrouver son époux et ses enfants, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella.