Comment fonctionne la loi de l’attraction ?

Vous en entendez beaucoup parler. Parfois, ça semble même trop beau pour être vrai. Lynda Pausé, coach en développement personnel, décrypte son fonctionnement. Elle vous dévoile également des astuces pour l’appliquer au quotidien.

Premièrement, la loi de l’attraction est une loi universelle. Elle relie la conscience au résultat. En clair : vous attirez les choses sur lesquelles vous focalisez votre attention. En quelque sorte comme un aimant ! L’univers vibre. De même que vos pensées et vos souhaits. Résultat : comme une vague, l’onde que vous émettez entre en résonance avec une fréquence qui lui ressemble.

On peut le résumer avec un proverbe bien connu : « Vous récoltez ce que vous semez ».

Adhérer à la loi de l’attraction c’est penser que rien n’est impossible. Et si le postulat de base s’appuie sur la puissance de vos pensées, il faut y associer des actions. Rêver ou croire en ses objectifs ne vous suffira pas ! Il est essentiel en parallèle de se mettre en mouvement au quotidien pour relever vos challenges.

Comment appliquer la loi de l’attraction ?

Il est essentiel de visualiser le résultat comme s’il était présent. Le tableau de visualisation est un excellent outil pour travailler la loi de l’attraction.

Evitez donc les affirmations négatives ou les projections dans le futur. Centrez-vous sur le plein et ne nourrissez pas le sentiment de vide.

C’est pourquoi il est conseillé de ne pas alimenter vos pensées toxiques. Si vous ressentez des « émotions basses » pensez à changer d’air en sortant vous balader, en lisant, en faisant du sport.

« Focusez » sur les solutions et non pas les problèmes pour nourrir le positif !

Parfois il suffit aussi de lâcher prise et d’accepter ce qui est, tout en gardant confiance en la vie. Tout le monde traverse des étapes plus ou moins difficiles.

Toutefois attention : la loi de l’attraction est devenue un phénomène de mode, un support de marketing. Finalement, la loi de l’attraction relève du bon sens, de l’énergie de chacun et de son envie de réussir. Ce n’est pas une recette magique pour combler tous les vides uniquement en sachant manier la pensée !

