L’Energy Boat Challenge c’est bientôt à Monaco

Du 6 au 10 Juillet, Monaco accueillera l’Energy Boat Challenge. Cet évènement parrainé par Bertrand Piccard de Fondation Solar Impulse, est destiné à promouvoir les énergies renouvelables dans le secteur du yachting. Charlotte Mille est la chef de projet de l’Energy Boat Challenge au sein du Yacht Club de Monaco. Elle est l’invitée du Monte-Carlo Business Club.

Place à la compétition dans les eaux de la Principauté. Du 6 au 10 juillet, le Yacht Club de Monaco accueillera la 8ème édition de l’Energy Boat Challenge. Cet événement est organisé en partenariat avec la Fondation Prince Albert II et l’Union Internationale Motonautique. Il met en compétition des bateaux propulsés par des énergies propres. Parmi les participants: des étudiants, des chercheurs universitaires et des professionnels du yachting et de l’énergie. 31 équipes seront au rendez-vous, venues de 17 pays du monde.

Trois catégories de compétition

Dans les deux catégories réservées aux prototypes, le public pourra voir des navires fonctionnant à l’hydrogène et au solaire. La catégorie Open Sea, elle, sera réservée aux navires 100% électriques déjà commercialisés. Ils se mesureront les uns aux autres dans le cadre d’une épreuve d’endurance entre Monaco et Vintimille. Le Vesper de la start-up franco-monégasque Lanéva Boats fera notamment partie des participants.

Des conférences et des actes

En outre, l’Energy Boat Challenge prévoit un programme de conférences. Parmi les temps fort: la table ronde du vendredi 9 juillet consacrée à l’hydrogène. Une énergie considérée comme une solution d’avenir dans le domaine maritime. Des experts interviendront la veille, le jeudi 8 juillet, pour parler du développement des bio-composites et des dernières avancées en matière de Recherche et Développement.

Enfin, l’Energy Boat Challenge donnera l’occasion au Yacht Club de Monaco de signer officiellement le Pacte pour la Transition Energétique. Ce programme du gouvernement princier promeut la transition écologique des entreprises et des établissements publics. Il repose sur une stratégie en trois axes pour réduire les émissions de CO2: la mobilité, la gestion des déchets et la consommation d’énergie.

Tous les podcasts du Monte-Carlo Business Club sont disponibles sur Ausha, Apple Podcast, ou encore Spotify.