Alexandre Rolando de la Société Générale Private Banking évoque la Tendance des Marchés avec une semaine haussière et stable pour les marchés européens.

Durant mi mai, les marchés européens ont prolongé leur progression, tandis que les investisseurs se tournent davantage vers les valeurs énergétiques.

En effet, les banquiers centraux ont choisi de les soutenir.

Puis les valeurs technologiques ont brillé auprès des investisseurs

Les investisseurs semblent se rallier à la thèse auprès de la Réserve Fédérale et de la Banque Centrale Européenne.

De ce fait, ces 2 groupes jugent temporaire la poussée de l’inflation à la sortie de la crise du Coronavirus.

Puis la BCE semble confirmer son engagement sur le maintien des mesures de soutien, malgré le relèvement de ces prévisions de croissance et l’inflation durant cette année.

Les taux obligataires sont quant à eux détendus et favorisent la couleur des valeurs technologiques.

Point critique pour le secteur bancaire

Le secteur bancaire se retrouve pénalisé par les baisses des autres taux.

Lors du CAC40, la meilleure performance a été signée avec l’accord de Renault qui indique un score dépassant les 7%.

Le groupe a donc annoncé passer ainsi en territoire positif et avoir atteint un score de 30% depuis le début de l’année. De plus, il et tente un rattrapage du secteur limité.

Enfin il faudra attendre le 30 juin prochain pour observer le groupe automobile exprimer un grand enthousiasme pour la stratégie de mobilité électrique. De ce fait, une nouvelle gamme de véhicules sera encore plus compétitifs sortira prochainement commandée.

