La nutrition intuitive : la nourriture n’est pas votre ennemie !

La nutrition intuitive : la nourriture n’est pas une ennemie. Alors que l’été bat son plein, c’est souvent la saison des régimes. De plus en plus de voix s’élèvent contre le mythe du régime restrictif pour mincir.

Plusieurs spécialistes de la nutrition prônent ainsi une approche dite intuitive : c’est la nutrition intuitive. Les nutritionnistes américaines Evelyn Tribole et Elyse Recsch l’ont conceptualisée en 1995. Il s’agit d’une approche positive pour faire la paix avec soi !

Ecoutez votre corps et décryptez ses signaux

La nutrition intuitive est méthode plus respectueuse de son corps, de ses besoins et de ses envies. Objectif : réapprendre à se faire plaisir en mangeant, sans frustration ni culpabilité. Une vraie démarche holistique en faveur du bien-être.

Cela consiste à manger davantage avec ses sens qu’avec sa tête. C’est pourquoi un mangeur intuitif n’est pas au régime. Il savoure ce qui lui fait envie dès lors qu’il a faim. Un mangeur intuitif est finalement un mangeur satisfait, peu enclin aux « rages alimentaires »

La nutrition intuitive permet de retrouver une relation saine avec la nourriture et son corps. C’est un long chemin qui demande de modifier vos croyances et vos habitudes concernant la gestion de votre santé et de votre poids.

En effet, il est important d’être accompagné pour comprendre le fonctionnement de cette approche holistique à mettre en application sur le long terme.

Julie Blanc, coach en nutrition intuitive, vous dévoile les bases de la nutrition intuitive mais aussi ses bienfaits !