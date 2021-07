Chez Davia, Pierre Altobelli réhabilite et sublime la cuisine niçoise

Chaque jeudi, « Les Carnets de l’été » vous offrent une parenthèse gourmande. Découvrez un restaurant de la Côte d’Azur référencé comme « Bib Gourmand » dans le célèbre Guide Michelin. Cette semaine, Pierre Altobelli nous ouvre les portes de « Chez Davia » à Nice.

« Ce que je souhaite, c’est travailler des plats typiques qui ont été un peu oubliés, voire bâclés ou bafoués : une simple ratatouille, des fleurs de courgettes, une soupe au pistou ». Pierre Altobelli

Le chef nous accueille dans une petite salle au décor de bistrot rétro avec tables et chaises en bois massif et nappes à carreaux rouges et blancs. L’ambiance est chaleureuse.

Puis à une heure du service du midi, les équipes travaillent dans un foisonnement de couleurs éclatantes. Par exemple le rouge des tomates, le vert des courgettes, le blanc des oignons, l’orange des carottes.

Notre odorat se sent alors aussitôt saisi par les senteurs délicieuses des plats traditionnels. Cela nous rappelle notre enfance et celle du patron.

Ici, la cuisine est un trésor qui se transmet de génération en génération.

Il y a cinq ans, Pierre Altobelli est rentré d’Asie et a repris l’affaire après un impressionnant parcours auprès des plus grands noms de la gastronomie. La maison appartient à sa famille depuis 1953.

Dirigé initialement par Davia, la grand-mère, c’est Alda – la mère – qui a repris le restaurant a été tenu, à partir de 1985. Aujourd’hui, le fiston – petit-fils de Davia – mitonne de bons petits plats pour perpétuer la tradition. Désormais, la carte change très régulièrement en fonction du marché et des inspirations du chef.

Le restaurant se situe au 11 bis rue Grimaldi à Nice. Il ouvre tous les jours excepté le lundi et le samedi midi.

Retrouvez ci-dessous le replay des « Carnets de l’Eté » consacré au restaurant « Chez Davia » et à son chef Pierre Altobelli.