Inaugurée le 1er juillet par S.A.S le Prince Albert II de Monaco, l’Exposition Alberto Giacometti a ouvert ses portes au public depuis le 3 juillet 2021.

La Fondation Giacometti collabore avec Grimaldi Forum Monaco et met en avant les plus grands noms de la monographie d’artistes. En effet, c’est l’une des expositions les plus riches consacrée à cet artiste.

Interview de Christian Alandate, Directeur artistique de l’Institut Giacometti.

Giacometti a la particularité de revenir plusieurs fois de suite sur les mêmes œuvres durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Persévérant et perfectionniste, l’insatisfaction est finalement le moteur de la création.

Il ne connaissait pas la fatigue durant son existence mais plutôt une détermination acharnée à son travail l’empêchant même de dormir.

D’autre part, il a très souvent produit des œuvres de petite taille, de taille humaine et des œuvres plus monumentales.

Un des souvenirs les plus marquants de cet auteur est la sculpture l’homme qui marche, selon Christian Alandate.

Photos prises lors de la visite inaugurale de S.A.S le Prince Albert II de Monaco, avec Emilie Bouvard, Commissaire de l’exposition, Directrice scientifique et des collections de la Fondation Giacometti.

Interview de Catherine Alestchenkoff, Directrice des événements culturels du Grimaldi Forum

Cette exposition est alors inédite dans la région PACA et s’inscrit dans la lignée des grandes monographies d’artistes déjà présentées au Grimaldi Forum Monaco. Des noms célèbres comme Dali, Picasso, Bacon ou encore Warhol en font partie.

L’un des principaux objectifs est de dévoiler un nouveau regard sur ce grand sculpteur du XXe siècle, mais aussi en tant que peintre et dessinateur.

William Chatelain, scénographe de cette exposition offre une vue complète de la création prolifique de l’artiste.

—

Plus d’infos pour visiter cette exposition durant cet été

Venez réserver les places encore disponibles durant la saison avec des tarifs attractifs :

Plein tarif à 11€ (gratuit pour les moins de 18 ans)

Le tarif réduit à 9€ concerne les groupes +10 personnes et étudiants en possession de leur carte. De plus, cela concerne également les Seniors âgés + 65 ans et pour tous les visiteurs SNCF munis de leur billet SNCF TER Sud du jour.

Billets couplés (uniquement à la billetterie du Grimaldi Forum). Les tarifs varient en fonction de la période pour les différentes expositions.

Les visites guidées peuvent se faire en public à 10 €, tous les jeudis et dimanches à 10h30 – 14h30 – 17h00. En revanche, les places restent limitées à maximum 20 personnes selon le nombre de places disponibles, en sus du prix d’entrée.

Puis pour les visites privées, il faudra compter 260 €, en sus du prix d’entrée. La limite reste fixée à maximum 20 personnes.

Enfin, des Ateliers Jeunesse du 12 au 23 Juillet (7/11 ans) sont mis en place. Le tarif attractif revient à 20€ l’atelier – 95€ le stage d’une semaine.

Pour tout contact, veuillez vous rapprocher auprès de la Billetterie en ligne ou auprès des Points de vente FNAC.

