Le plus grand des Festivals de Cannes avec les Nuls

Chaque mercredi, dans les Carnets de l’été, nous vous proposons une sélection de films à voir ou à revoir tournés sur la Côte d’Azur.

Dans nos Carnets de l’été aujourd’hui: une comédie incontournable qui se déroule en plein Festival de Cannes: La Cité de la peur ! Sortie en 1994, cette parodie de film policier écrite par les Nuls et réalisée par Alain Barberian mérite haut la main le statut de film culte qu’elle a acquis au fil des années. Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia et leurs camarades de jeu font de la haute-voltige. Ce chef d’oeuvre de drôlerie se compose tout à la fois de dialogues délicieux, de sketchs potaches, de danse endiablée, de références aux grands classiques du cinéma et de suspens insoutenable (ou presque). Sans oublier les nombreuses guest-stars invitées à jouer avec les Nuls.