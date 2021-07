Au Café de la Fontaine, la cuisine de bistrot « au plus près de la nature »

Chaque semaine, « Les Carnets de l’Eté » vous ouvrent les portes d’un restaurant de la Côte d’Azur pour très bien manger sans se ruiner. Aujourd’hui, on vous emmène au Café de la Fontaine, à La Turbie. L’établissement figure comme « Bib Gourmand » dans le Guide Michelin.

Situé en plein coeur de ce charmant village des Alpes-Maritimes, aux portes de la Principauté, Le Café de la Fontaine est une institution. On y croise de nombreux habitués et quelques gourmands de passage attirés par les louanges des guides gastronomiques, son excellent rapport qualité-prix et la notoriété de son chef.

Bruno Cirino est loin d’être un novice. Celui qui fut le bras droit de Roger Vergé, Jacques Maximin ou Alain Ducasse est une figure discrète mais très respectée dans le milieu de la gastronomie. A 68 ans, il tient toujours les rennes de l’Hostellerie Jérôme (du nom de l’ancien propriétaire) dont le restaurant arbore deux étoiles au Guide Michelin. Depuis 2009, il est aussi le patron du Café de la Fontaine où il cultive, avec sa petite équipe fidèle, l’amour du travail bien fait.

Cuisines du Café de la Fontaine

Eloge du terroir local et du végétal

Dans cet authentique bistrot rural, on déguste une cuisine méditerranéenne traditionnelle, simple et généreuse. Les plats sont réalisés à partir de produits frais de saison que le chef va lui-même choisir de très bonne heure, chaque matin. Les menus changent tous les jours suivant le marché.

« On essaie de faire quelque chose de très sain et très proche de la nature. On reste dans le terroir avec une cuisine légère et pleine de saveurs » Bruno Cirino

A la carte, les fruits et légumes (poivrons, tomates, courgettes, abricots, figues, etc.) et les poissons (anchois, rougets, etc.) ont une place de choix et composent des assiettes ensoleillées. Marion Cirino, l’épouse du chef, vous propose, à l’ardoise, des vins qui les accompagneront parfaitement et sauront émoustiller vos papilles. La sélection est faite à partir de l’exceptionnelle cave (40 000 bouteilles !) dont elle s’occupe à l’Hostellerie Jérôme.

Le Café de la Fontaine est ouvert 7/7 midi et soir.

Les Carnets de l’Eté en replay

La chronique consacrée au Café de la Fontaine avec les interviews de Marion et Bruno Cirino est disponible en réécoute ci-dessous :