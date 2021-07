Les Coulisses de l’Eté vous font découvrir les hauteurs de Saint-Etienne de Tinée avec Pascal Lequenne, Directeur de l’Office de Tourisme à la station d’Auron. Etant fermée depuis l’année dernière, la réouverture de cette station dynamique propose différents types d’activités innovantes durant l’été 2021.

La liste est vaste et vous permet de séjourner à cette station en famille dans un programme varié selon vos préférences : Ateliers, spectacles, démonstrations, musique, concerts et bien plus encore pour émerveiller petits et grands. Idéal pour lâcher prise et vous offrir un moment de partage avec vos plus beaux souvenirs.

Un lieu naturel situé dans un cadre idyllique

Puis l’ouverture de la nouvelle piscine aqualudique sera désormais accessible sur place. Conçu à la fois comme un espace de nage et un espace balnéo, la piscine s’étend sur une surface à 800m2.

D’autre part, vous bénéficierez également de la gratuité des remontées mécaniques grâce au syndicat mixte des stations du Mercantour.

Pour les amateurs d’activités sensationnelles telles que l’escalade ou la via ferrata. Vous pourrez pleinement profiter de l’accrocube : L’escalade en 3 dimensions.

De ce fait, cette toute nouvelle activité fera son entrée pour la première fois durant la haute saison.

Un lieu de rassemblements culturels, sportifs et festifs

Du 6 au 10 août 2021, la commune de Saint-Etienne de Tinée célèbrera sa Fête Patronale.

Ensuite, le Festival du Livre en provenance de la Haute-Tinée enchantera le lieu du 11 au 14 août.

Concernant les activités sportives, L’Open Golf d’Auron by les commerçants a eu lieu le samedi 10 juillet.

D’autres événements programmés dont le Trail de l’énergie qui fera son ascension pour relever le challenge proposant 3 parcours de running possibles dont un tout nouveau sur une plus longue distance !

7 km – 700m D+ / Niveau marcheurs et coureurs

14 km – 1400m D+ / Niveau coureurs

46 km – 3700m D+ / Niveau coureurs

