Les Coulisses de l’Eté mettent à l’honneur l’Horlogerie de Collection ce mercredi 21 juillet 2021. Rencontre avec Romain Réa de la société Antiquorum pour nous présenter une des plus grandes ventes aux enchères de la saison à l’Hôtel des Ventes de Monte-Carlo.

L’histoire remonte à plusieurs dizaines d’années en arrière. Cela marque l’implantation territoriale de l’Horlogerie de Collection dans la Principauté de Monaco. Selon l’organisation habituelle la vente aux enchères se déroule tous les 6 mois, en janvier et juillet.

La clientèle sur place est très hétéroclite : principalement française en région PACA, italienne, russe, américaine, belge et luxembourgeoise.

Les montres au catalogue

Pour cette inauguration, l’Horlogerie de Collection de Monte-Carlo présente ses 435 lots de montres de collection. Certaines d’entre elles demeurent donc des exemplaires très recherchés dans l’un des plus beaux lieux de Monaco. La valeur d’une montre dans le cas d’une vente aux enchères dépend de 3 critères : la rareté de la pièce va valoriser la demande la qualité de la pièce montre si elle est complète, en bon état avec son écrin et ses papiers d’origine puis l’historique : si la montre a appartenu à des personnalités publiques. La célèbre montre Rolex est à retrouver dans beaucoup de vente et tient sa popularité de par son histoire.

Le profil des acheteurs

Le plus souvent les clients friands de ces montres sont des collectionneurs. De plus, les clients experts voyagent dans les bureaux du monde entier et s’informent si la montre est héritée ou appartient à une collection héritée.

L’estimation budgétaire de la montre se décide après l’avoir montrée à 2 clients particuliers pour mener la vente aux enchères.

Les marques phares de montres à retrouver pendant cette vente

Sur une ancienne montre de collection on pourrait croire que son prix vaut plusieurs centaines d’euros, alors qu’elle vaut en réalité plusieurs dizaines de milliers d’euros. Les prix des montres de collection peuvent varier. Par exemple, la marque Patek Philippe Nautilus de type ronde en acier est très renommée à l’international. Egalement la montre avec chronomètre à résonnance platinum, une pièce peu commune avec seulement 20 exemplaires en 2001. Puis la fabrication allemande de montres Lange & Söhne. Sans oublier les montres sportives à l’instar de la COMEX qui font aussi partie des plus prisées.

