Mensonges débarque ce jeudi 2 septembre à 21h05 sur la première chaîne. Arnaud Ducret (Parents mode d’emploi, Les Profs, Divorce Club) y joue les premiers rôles aux côtés d’Audrey Fleurot (Engrenages, HPI, Le bazar de la charité).

Thomas, chirurgien réputé, se décide à inviter Jeanne, professeur fraîchement célibataire et sœur d’une de ses collègues, à dîner. La soirée semble se passer à merveille. Pourtant, au petit matin, Jeanne prétend avoir été violée.

Thomas, surpris par ces accusations, clame son innocence. Qui ment ? Qui dit la vérité ? Un face à face est engagé et personne ne semble prêt à lâcher .

Mensonges est un thriller psychologique et l’adaptation française de la série britannique Liar la nuit du mensonge. Elle a été tournée à Collioures dans les Pyrénées-Orientales et compte six épisodes de 52 minutes.

Le rôle de Thomas permet à Arnaud Ducret d’explorer de nouvelles facettes de son jeu d’acteur. Connu pour ses performances de showman et ses personnages comiques, le comédien multiplie les projets et se diversifie.

Il s’était récemment glissé dans la peau d’un Xavier Dupont de Ligonnès de fiction dans Un homme ordinaire et renoue donc ici avec l’interprétation d’un personnage trouble.

Membre du jury du dernier Festival de Télévision de Monte-Carlo, Arnaud Ducret nous y avait accordé un entretien. Retrouvez ci-dessous la vidéo de cette interview exceptionnelle !