Le thème floral pour se découvrir !

Partez à votre découverte avec le thème floral. Et plus précisément le thème floral numérologie de Bach. Sonia Stellati présente ce support personnalisé qu’elle réalise sur demande. Grâce aux fleurs de Bach qui apparaissent dans votre thème, vus obtenez des informations sur vous, votre fonctionnement, ou encore votre rapport aux autres. C’est aussi l’occasion de mettre en lumière vos qualités, valeurs, points forts et aussi vos failles, vos difficultés et ce qui mérite d’être équilibré et harmonisé.

Le thème floral peut également délivrer des informations sur les épreuves et les obstacles que vous pouvez rencontrer.

Sa mission donc : vous guider sur le chemin de l’épanouissement.

Quel est son contenu ?

Dans chaque thème floral se trouvent plusieurs fleurs :

La fleur liée à votre signe du zodiaque,

Celle liée à votre mission d’âme, c’est-à-dire les raisons de votre incarnation

Une en lien avec votre personnalité : nom, prénom et transmission familiale

La fleur liée aux difficultés de vie

Votre arbre celtique

Sonia Stellati, florithérapeute azuréenne décrypte le thème floral.

Pour contacter Sonia Stellati RDV ici

