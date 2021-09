Thursday Live Sessions au Grimaldi Forum de Monaco : c’est reparti !

Les Lehmanns Brothers relèvent le défi du mélange entre une interprétation contemporaine de jazz, de funk et d’afrobeat. Derrière ce son unique, fait de rythmes explosifs et de voix incroyables, on retrouve les influences de James Brown, Jamiroquai, The Roots ou encore A Tribe Called Quest. Leurs concerts sont exaltants et grâce à eux, vous allez faire le plein d’énergie positive !

L’entrée au Thursday Live Sessions est gratuite mais uniquement sur réservation (tel : +377 9999 3000) et présentation d’un pass sanitaire et d’une pièce d’identité.

Alfonso Ciulla, le directeur artistique du Grimaldi Forum était notre « Guest » ce mardi 7 septembre. Il nous présente les contours de cette soirée et en profite pour nous dévoiler les temps forts de la nouvelle saison musicale du centre de congrès et de culture de la Principauté.

Ecoutez ci-dessous son interview.