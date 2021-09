Exit la lassitude avec Lyda Bosson !

L’aromathérapie c’est chaque mercredi sur Radio Monaco avec Lydia Bosson. Découvrez aujourd’hui comment dire bye bye à la lassitude!

Aromathérapeute passionnée, elle a également fondé l’école USHA VEDA basée en Suisse et dédiée au domaine de la santé au naturel.

Chaque semaine, elle vous propose de retrouver votre équilibre émotionnel via les huiles essentielles et les hydrolats.

Première huile essentielle conseillée par Lydia Bosson : l’épinette noire.

Il suffit de frictionner l’intérieur des bras avec quelques gouttes ou encore la zone du coeur. Vous pouvez également la diffuser.

Ensuite, misez sur la cannelle écorce. Vous pouvez la diffuser ou bien vous tourner vers l’hydrolat. Dans ce cas, diluez une cuillère à soupe d’hydrolat de cannelle écorce dans 1 litre d’eau par jour.

Soyez très prudents : l’HE de Cannelle écorce est très irritante pour la peau et les muqueuses, il ne faut donc pas l’utiliser à l’état pur sur la peau !

Enfin, cap sur le Poivre noir idéal pour stimuler au passage le système lymphatique. Cette huile essentielle est à mélanger avec une huile végétale pour se masser les jambes et les bras (3 cuillères à soupe d’huile végétale avec 20 gouttes de l’huile essentielle)

Attention, l’aromathérapie n’est pas sans contre-indication. Il est essentiel de se fier à un professionnel. Il est très important de tenir compte des éventuelles interactions avec des médicaments ou des produits cosmétiques.

Sachez qu’il existe des livres sur l’aromathérapie et des guides pour vous informer.

D’ailleurs Lydia Bosson a écrit plusieurs livres :

Son nouveau livre est en précommande – Guérir avec l’aromathérapie

L’aromathérapie énergétique – Guérir avec l’âme des plantes

Hydrolathérapie – Guérir avec les eaux subtiles des plantes

La tasse d’eau chaude à la santé de la vie

Grandir avec les huiles essentielles – Aromathérapie énergétique appliquée

L’ayurvéda jour après jours – Métamorphoser sa vie

Enfin, elle partage ses connaissances au niveau international via de multiples séminaires et conférences.