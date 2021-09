La baguette écolo du Chef Colagreco

Le Chef triplement étoilé du Mirazur exporte à Monaco son enseigne de boulangerie Mitron Bakery.

Un petit événement a marqué l’été en Principauté sous le toit du Marché de la Condamine. Le 17 août dernier, après plusieurs mois de travail, Mauro Colagreco pouvait enfin inaugurer sa boulangerie, Mitron Bakery, déjà installée dans la vieille-ville de Menton depuis l’an dernier.

100% de blés anciens

Ici le pain, les brioches et autres fougasses ont une particularité extrêmement rare dans les fournils du 21ème siècle: ils sont confectionnés de façon artisanale à base de blés anciens certifiés bio, et sans aucun additif artificiel. Un parti-pris conforme aux principes écologiques défendus par le chef italo-argentin dans les cuisines de son célèbre restaurant mentonnais, le Mirazur. Persuadé que le plus grand nombre a droit à la meilleure des alimentations, et que le pain doit être réhabilité, le chef triplement étoilé aimerait voir tous les boulangers de France et de Navarre imiter son initiative.

Mauro Colagreco est notre invité dans Le Club de Radio Monaco.