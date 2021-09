Régimes : quels sont les dangers ?

Nouveau RDV chaque jeudi sur Radio Monaco Feel Good avec Julie Blanc dédié à l’alimentation intuitive. Pour info, la nutrition intuitive a été conceptualisée par les nutritionnistes américaines Evelyn Tribole et Elyse Recsch en 1995. Il s’agit d’une approche positive pour faire la paix avec soi et avec la nourriture !

Une méthode plus respectueuse de son corps, de ses besoins et surtout de ses envies.

Les régimes sont donc aux antipodes des « grands principes » de l’alimentation intuitive. Et pour Julie Blanc les régimes à répétition ne sont pas sans risque.

Les quatre dangers des régimes

Premièrement, le risque physique ! Paradoxalement, les chances de prendre du poids sont plus importantes après un régime. Cela est dû principalement à un abaissement du métabolisme à cause de la perte musculaire que la sous-alimentation et l’excès de cardio produisent.

Le risque mental n’est pas à négliger. En effet, la restriction et le contrôle permanents ont des effets dévastateurs sur le mental. Ils sont à la fois sources de stress et d’angoisse. Par ailleurs les régimes entrainement une baisse de l’estime de soi car la situation d’échec semble permanente. Il est impossible de respecter à la lettre tous les principes des 1000 régimes existants sur le long terme.

C’est également dangereux d’un point de vue émotionnel. Il devient plus difficile de gérer ses émotions et le cercle vicieux s’enclenche quand la nourriture est utilisée pour gérer les émotions créées par les régimes !

Enfin le risque social. Et oui, les régimes à répétition isole de la famille, des amis et des choses simples car tout est envisagé sous l’angle de la nourriture. La peur prend le dessus sur le plaisir et tout devient compliqué.