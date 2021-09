Comment pratiquer l’alimentation intuitive ?

Nouveau RDV chaque jeudi sur Radio Monaco Feel Good avec Julie Blanc dédié à l’alimentation intuitive. Pour info, la nutrition intuitive a été conceptualisée par les nutritionnistes américaines Evelyn Tribole et Elyse Recsch en 1995. Il s’agit d’une approche positive pour faire la paix avec soi et avec la nourriture !Une méthode plus respectueuse de son corps, de ses besoins et surtout de ses envies.

Aujourd’hui, coup de projecteur sur les dix grands principes de la nutrition intuitive.

Julie Blanc les découpe en quatre étapes progressives pour aider ses coachés à retrouver une relation saine avec la nourriture.

1/Défaire, déconstruire ce que l’on pense savoir

Cette première étape consiste à prendre conscience de sa situation actuelle pour mieux pouvoir rejeter le diktat des régimes. C’est donc l’occasion de comprendre ce qui pose réellement des problèmes et parvenir à faire la paix avec son alimentation

2/Reconstruire des bases saines et individuelles

Là, Julie Blanc, aide les coachés à créer de nouveaux principes alimentaires en s’appuyant, non pas sur la restriction et les règles, mais sur le principe du plaisir et de la satisfaction.

Il s’agit aussi de se reconnecter à son corps via l’interoception pour être capable de déchiffrer les signaux du corps.

3/ Reconnecter corps, émotions et pensées

Cette troisième grande étape permet de se reconnecter à son corps, à lui faire confiance ou encore à l’écouter. Julie Blanc vous donne les clefs pour reconnaître et gérer ses émotions autrement que par la nourriture

4/ Lâcher prise!

Enfin ! Ce n’est pas vraiment un principe de l’alimentation intuitive, mais Julie le met en avant. Lâcher prise dans l’alimentation c’est renouer avec sa liberté.