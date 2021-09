La congruence : s’aligner pour être plus heureux

Qu’est ce que la congruence ? C’est le fait d’être aligné : de croire ce que vous dites, de dire ce que vous ressentez et de faire ce que vous pensez.

Être congruent nécessite un véritable travail sur soi. Cela demande d’être vrai, d’être authentique avec soi dans un premier temps et aussi avec les autres. C’est donc être aligné avec ses besoins profonds, ses valeurs et son système de croyances.

C’est en étant aligné avec qui vous êtes vraiment que vous obtiendrez ce que vous voulez vraiment.

Qu’est ce qui change en devenant congruent ?

Premièrement, la congruence augmente votre leadership. Vous serez plus convaincu et par conséquent convainquant.

Votre leadership va se développer.

Les gens ne vous verront plus de la même manière et comme vous serez convaincu vous inspirerez les autres à suivre cette voie.

Donc tout le système bougera avec vous !

Mais cela demande parfois de faire des coupes franches avec certaines personnes ou certaines situations.

En étant en conscience de vos valeurs profondes, votre posture va évoluer et le risque c’est de sortir du « clan ». Il s’agit parfois d’une rupture avec un être proche, ou un reclassement professionnel, voire une reprise d’études qui génère une baisse des revenus.

Lorsque vous travaillez sur votre développement personnel vous évoluez et vous vous rapprochez de ce que vous êtes vraiment. Ainsi vous incarnez concrètement votre changement intérieur et cela a un impact sur le système qui vous entoure. Un changement qui impact votre famille, votre groupe d’amis, vos collègues …Certains n’accepteront pas ce changement et essaieront de vous ramener dans « l’incongruence » et l’ego, les peurs, le jugement.

En revanche, attention. Il s’agit de risques envisageables et non pas de faits réels.

La plupart du temps, le système s’élève avec vous et la sagesse s’installe dans la relation ou situation !