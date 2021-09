Devenez « Acteur de votre vie » avec Don Miguel Ruiz

La pause lecture c’est votre RDV mensuel sur Radio Monaco Feel Good et les Editions Jouvence. Pour la reprise, coup de projecteur sur un ouvrage signé Don Miguel Ruiz.

L’auteur des Quatre Accords toltèques est de retour avec son éternelle bienveillance. « Acteur de votre vie » est le premier ouvrage de sa nouvelle collection « L’école des Mystères ». Au total dix livres sont prévus, un nouveau paraîtra tous les six mois.

Explorez les mystères de la vie

Retour sur les bancs d’école aux côtés du maître nagual (chamane), élevé dan la tradition des toltèques. Ici pas de mathématique, ni de géographie au programme mais plutôt un zoom sur les mystères de la vie. Objectif : apprendre à mieux vous connaitre, à déjouer l’emprise de votre égo et à vous libérer de vos schémas inconscients !

Don Miguel Ruiz explore le théâtre qu’est l’humanité. Vous ne le savez peut-être pas, mais la première habileté que nous acquérons, avant même le langage, est de jouer un rôle. Et oui, nous sommes des interprètes nés et nous passons notre vie à parfaire notre art. L’auteur nous montre que nous choisissons les rôles que nous jouons selon les situations et les personnes auxquelles nous devons faire face.

Mais nous pouvons toujours modifier notre comportement et exploiter nos talents.

Une nouvelle fois, à travers Acteur de votre vie, Don Miguel Ruiz vous initie aux grands principes de la psychologie positive et de la thérapie cognitive. Le tout avec une grande simplicité.

Rappel des quatre accords toltèques :

Que votre parole soit impeccable.

Ne jamais prendre les choses personnellement.

Ne jamais faire de suppositions.

Faites toujours de votre mieux.