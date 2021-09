Le CJPS est une association socio-culturelle qui accueille les jeunes de 8 à 21 ans qu’ils soient Monégasques, scolaires, résidents ou salariés à Monaco.

« Apprendre à vivre ensemble en s’amusant », tel est le leitmotiv de ce lieu d’accueil et de rencontres où, tout au long de l’année, des ateliers, sorties, séjours et autres concerts sont proposés aux adhérents. De la capoeira à la danse hip-hop en passant par le yoga, le théâtre, le cirque ou encore le bricolage, les activités proposées sont diverses et variées.

En plus de l’adhésion dont le prix est fixée à 45 euros, une participation trimestrielle de 50 euros est demandée pour le premier atelier (40 € par trimestre pour le ou les suivants).

Le Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie est situé au 45 avenue des papalins à Monaco.

Sébastien Loisel, directeur du CJPS était notre « Guest » ce lundi 20 septembre. Réécoutez ci-dessous son interview.