Billie Eilish et LIL Nas X ont fait sensation pour le MET Gala

C’est le rendez-vous le plus glamour de l’année aux Etats-Unis : le MET Gala !

Le MET Gala, c’est la soirée la plus sélect à laquelle on puisse assister à New-York… Pour y aller il faut l’assentiment de l’organisatrice : la grande prêtresse de la mode, Anna Wintour.

Quand on est pas invité, on se console joyeusement en regardant les photos du tapis rouge et en commentant les tenues portées par les stars.

Chaque année il y a un thème précis, et cette fois c’était : le lexique de la mode américaine…. On a vu par exemple le rappeur LIL Nas X paré d’une armure et d’une cape dorées, Justin Bieber en costard “pattes d’eph”, ou encore Rihanna dans une robe noire hyper douillette, et son compagnon, le rappeur Asap Rocky, enveloppé dans un immense plaid à carreaux digne de chez papi et mamie.

La jeune chanteuse Billie Eilish est apparue ultra glamour.

Petit carré blond platine façon Marilyne…. Robe en tulle de couleur chair, avec une traine de 4 mètres. A la fois simple et sublime…

Mais en plus il y a une histoire pleine de sens derrière cette tenue signée Oscar de la Renta.

D’après le New-York Times, lorsque la maison de haute-couture a approché Billie Eilish pour l’habiller lors du Met, la chanteuse a répondu NON: pas question pour cette jeune vegan convaincue de travailler avec une marque qui commercialise encore de la fourrure animale.

Sous pression sur ce sujet depuis plusieurs années, Oscar de la Renta a obtempéré: le directeur de la marque s’est rendu compte, je cite, “qu’il devait écouter ce que les jeunes avaient à dire”, et il a donc annoncé la suppression de la fourrure naturelle dans ses collections. La collaboration avec Billie Eilish pour le MET Gala a donc pu se faire… et la jeune fille est ravie: elle se dit “honorée d’avoir été catalyseur” et d’avoir été entendue.