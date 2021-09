Steve Wozniak lance un projet spatial environnemental

Un nouveau projet spatial privé est en train de naître dans la Silicon Valley, et cette fois il est signé Steve Wozniak.

Comme Elon Musk, Jeff Bezos et Richard Branson, le co-fondateur d’Apple regarde vers le ciel en ce moment, mais contrairement à ces trois milliardaires, Steve Wozniak ne souhaite pas spécialement nous mettre en orbite: il veut nettoyer l’espace. L’ancien complice de Steve Jobs a annoncé la semaine dernière sur Twitter qu’il était en train de participer à la création d’une nouvelle entreprise spatiale: “Privateer Space”. Et ils nous promet un projet différent des autres, loin de la concurrence que se livrent Space X, Blue Origins et Virgin Galactics.

D’après le quotidien anglais, The Independent: l’objectif serait de surveiller et nettoyer les déchets laissés par l’Homme de l’autre côté de l’atmosphère.

On a donc affaire à projet spatial “environnemental”…

C’est un sujet environnemental, mais aussi une question de sécurité car le problème des déchets spatiaux devient de plus en plus encombrant…. Au cours des dix dernières années, on est passé de 3300 à plus de 7600 satellites autour de la Terre, dont une bonne partie désormais hors d’usage, et lorsque il y a une collision, ce qui n’est pas encore très fréquent, de nouveaux déchets sont créés et ça augmente encore les risques d’accident.

Pour éviter ce scénario, Steve Wozniak et Privateer Space affirment donc pouvoir développer des satellites qui permettent de détecter, de traquer et de ramasser les déchets qui représentent un risque pour les activités spatiales.

Depuis son annonce, le co-fondateur d’Apple n’a pas donné plus de détails. On attend la suite.

