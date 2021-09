Un nouveau cap a été franchi sur la voie du tourisme spatial.

Décollage réussi pour la Space X et sa fusée Falcon 9.

Il était 2 heures et 2 minutes, lorsque l’appareil s’est arraché à la pesanteur terrestre au Kennedy Center en Floride pour emmener 4 civils dans l’espace…. Ils vont passer trois jours en orbite autour de la Terre à bord de la capsule Crew Dragon, et c’est la première fois qu’il n’y a aucun astronaute professionnel à bord d’un vol spatial…. Un peu comme un vrai road trip, sans guide, et sans chauffeur….



Baptisée Inspiration 4, cette mission de tourisme spatial vient conclure un été marqué par le voyage spatial de 2 milliardaires; Richard Branson avec le vaisseau Virgin Galactic, et Jeff Bezos avec sa société Blue Origins. C’était déjà pas mal, mais à chaque fois le voyage en orbite n’avait duré que quelques minutes.

Et cette fois, qui sont les passagers qui ont pris leur billet pour l’espace ?

Ce sont quatre américains: deux hommes et deux femmes. Et parmi eux encore une fois: un milliardaire. Il s’agit de Jared Isaacman, 38 ans, pilote amateur et patron d’une entreprise financière. Et d’ailleurs c’est lui qui invite: il prend l’addition pour la totalité du vol.

Parmi ses invités: une professeure de SVT, un ingénieur aéronautique qui a servi dans l’US Air Force, et une assistante médicale de 29 ans, Hayley Arceneaux. Une madame tout le monde a priori, sauf que cette jeune femme a survécu à un cancer osseux…. Elle devient non seulement la plus jeune américaine à faire un voyage en orbite, mais aussi la première personne équipée d’une prothèse à vivre cette expérience.

Tout ce beau monde se trouve en ce moment à 585 kilomètres au-dessus de nos têtes, plus loin encore que la station spatiale internationale.