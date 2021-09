Pourquoi tombe-t-on dans le piège des régimes ?

Le piège des régimes. Nouveau RDV chaque jeudi sur Radio Monaco Feel Good avec Julie Blanc dédié à l’alimentation intuitive. Pour info, la nutrition intuitive a été conceptualisée par les nutritionnistes américaines Evelyn Tribole et Elyse Recsch en 1995. Il s’agit d’une approche positive pour faire la paix avec soi et avec la nourriture !

Une méthode plus respectueuse de son corps, de ses besoins et surtout de ses envies.

Le piège des régimes

Les régimes sont donc aux antipodes des « grands principes » de l’alimentation intuitive. Et pour Julie Blanc les régimes à répétition ne sont pas sans risque.

Elle décrypte aujourd’hui le cercle vicieux des régimes. Pourquoi tombe-t-on dans le panneau à chaque fois, avant d’affronter un nouvel échec ? Les réponses avec Julie Blanc, coach en alimentation intuitive.

Ce cercle vicieux peux être découpé en plusieurs grandes étapes. La première c’est souvent la motivation à perdre du poids ou encore l’envie de se reprendre main. Dans un premier temps, nous appliquons des règles de restriction dans notre alimentation. C’est la deuxième étape.

Ainsi, au fur et à mesure, la privation grandit. Elle amène avec elle le sentiment de frustration. Suit la 4eme étape où la frustration est tellement importante, que le craquage est inévitable. C’est le moment où nous nous jetons sur tout ce qui nous fait envie. Ce comportement finira par conduire, de manière générale, à une reprise de poids.

A cet instant, honte et culpabilité nous envahissent. Et de nouveau, nous nous décidons à entamer un régime !