Rallye Aïcha des Gazelles : un équipage soutient l’association monégasque MLD

Après plusieurs reports et des mois d’attente, près de 400 femmes plus motivées que jamais, ont pris le départ du 30e Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc (du 17 septembre au 2 octobre). Parmi elles, Manal Faxelle et Karolyn Favreau, engagées dans la catégorie E-Gazelle (100% électrique), représentent Monaco Liver Disorder afin de sensibiliser la population sur la maladie rare du foie de l’enfant et soutenir son projet de rénovation des trois services pédiatriques de l’Archet II de Nice.

Le Rallye Aïcha des Gazelles, rallye-raid 100% féminin, a été créé en 1990 par Dominique Serra »pour faire valoir le courage, l’audace et la force des femmes ».

Une aventure sportive et humaine incomparable

Les « gazelles » vivent une aventure extraordinaire qui transforme souvent leur vie et celle de leur entourage. La majorité d’entre-elles participe au rallye en défendant une association humanitaire, médicale ou caritative.

Le Rallye Aïcha des Gazelles souhaite s’inscrire dans une démarche environnementale et citoyenne. L’organisation assure avoir pris des initiatives en faveur d’une course et d’un bivouac respectueux de l’environnement et des populations rencontrées.

La course est fondée sur un concept unique de navigation à l’ancienne, totalement en hors-piste, donc sans GPS, ni smartphone mais uniquement avec des cartes, une boussole et une règle.

Son but n’est pas d’aller vite mais de prendre le bon cap et d’effectuer le minimum de kilomètres entre les coordonnées de départ et d’arrivée de chaque étape.

Les équipages sont composées de femmes de tous profils et de toutes générations. Elles sont âgées de 20 à 70 ans et représentent 14 nationalités différentes.

S.A.S. le Prince Albert II a donné le top départ des véhicules électriques le samedi 17 septembre devant le Musée océanographique de Monaco. Les autres catégories (4×4, camion, crossover, quad, SSV) sont parties de Nice le lendemain.

L’arrivée est prévue le samedi 2 octobre à Essaouira.

Pour réécouter l’interview de Manal, Karolyn et Carla Shechter, présidente de l’association MLD, cliquez ci-dessous !