« La vallée avalée-la Vésubie », un recueil de photos émouvant sur la tempête Alex

Durant près de dix mois, la photographe Marc Pollini est parti sur les traces d’un cataclysme hors du commun. Il en restitue un journal photographique spectaculaire et bienveillant publié aux éditions « de l’air, des livres ».

Le 2 octobre 2020, la tempête Alex, exceptionnelle par son intensité, frappe très durement les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée dans l’arrière-pays niçois.

Trois semaines après, le photographe Marc Pollini, qui partage sa vie entre Nice et Bastia, décide de se rendre dans la la Vésubie, un territoire qu’il connait bien pour l’avoir arpenté en randonnée pédestre ou à vélo.

« A cet instant, je ne sais pas ce que je cherche, mais je sais que dois être là »

Durant les dix mois qui suivent, il effectue plusieurs séjours à Saint-Martin-Vésubie, le village où on a mesuré en 24h plus de 500 mm de pluies (par comparaison, la pluviométrie annuelle moyenne à Paris est de 720mm) et entame son travail photographique.

Pas de sensationnalisme

Dans les forêts et les montagnes qui entourent la «Suisse niçoise», le long des petites rivières qui se sont transformées en torrents incontrôlables, dans les communes alentour, Marc Pollini documente, avec respect et pudeur, les stigmates de cette tempête. Au fil de quatre saisons, cet ouvrage brosse avec bienveillance le portrait d’un territoire meurtri, transformé à jamais.

Le bilan de cette catastrophe naturelle, la plus importante dans la France du 21e siècle, fait froid dans le dos : neuf personnes décédées et douze toujours disparues, 1 600 familles impactées, 400 maisons emportées dans soixante-dix communes classées en état de catastrophe naturelle, une cinquantaine d’ouvrages d’art touchés partiellement ou totalement détruits, 1 100km de sentiers détériorés, une centaine de kilomètres de routes emportées; des paysages défigurés. L’addition se chiffre à plus de 1,2 milliards d’euros.

Un ouvrage et une exposition

Cet ouvrage accompagne une exposition éponyme à l’Espace Lympia au port de Nice, du 1er octobre au 2 janvier 2022.

Crédit photos La vallée avalée, la Vésubie, photographie de Marc Pollini, éditions de l’air, des livres.