Faites du tri dans votre dressing avec The Good Goods

Faire du tri dans ses placards. Cette étape peut parfois nous paraitre insurmontable, mais elle est indispensable.

C’est un exercice bénéfique sur bien des points d’ailleurs. D’un point de vue environnemental on se sépare efficacement des pièces qu’on ne porte jamais pour les revaloriser ailleurs. Côté portefeuille en exploitant au maximum son dressing on réduit son envie shopper à tout va. Bon point aussi pour la charge mentale car le rangement est plus facile au quotidien, ainsi que l’exercice des valises et l’habillement le matin !

Comment trier efficacement ?

Prenez le temps pour un bon tri. Prévoyez environ une demi-journée pour tout sortir de votre armoire, faire des choix et ranger en un seul temps.

Lorsque vous avez sorti tous vos vêtements, il va falloir les répartir en 3 piles.

La première dédiée à ceux que vous portez tout le temps et qui vous mettent en valeur.

La deuxième pour les vêtements dont vous n’êtes pas sûr.e.s de vous séparer. C’est l’étape la plus compliquée où il va falloir jongler entre votre côté rationnel et votre boussole interne.

Sachez qu’il existe toujours des bonnes et des mauvaises raisons de garder un vêtement, en voici quelques-unes pour faire le point avant votre tri.

Les bonnes raisons

Vous l’adorez mais une tâche récalcitrante vous empêche de le porter : confiez-le à un pressing écologique professionnel.

Idem si la pièce a un petit trou, dirigez-vous vers un couturier.

Vous pouvez aussi décider de garder une pièce vintage : un trésor qui ne paraîtra plus jamais !

Les mauvaises raisons

La première : le vêtement n’est pas à votre taille mais vous avez l’espoir de changer bientôt de morphologie. Vous ne l’aimez pas mais ça pourrait redevenir tendance. Parfois c’est le prix du vêtement qui vous pousse à le garder dans vos armoires. Sachez que le coût d’usage non amorti en le laissant au placard est bien supérieur au coût d’achat ! Il est temps de faire une bonne affaire sur un site de seconde main.

Bref, vous l’aurez compris cette deuxième pile est la plus coriace. Armez-vous de patience et de courage.

Concernant la troisième pile de vêtements : elle est beaucoup plus simple. Vous y déposer tous ceux dont vous pouvez vous séparer sans état d’âme !

Enfin, n’oubliez pas de donner vos vêtements au bon endroit pour un geste de plus en faveur de l’environnement. Misez sur les points de collecte Refashion par exemple, ou encore les applications comme Mooms ou Redonner?

Vous pouvez aussi les revendre sur une plateforme de seconde main !

Allez c’est parti donc pour le tri.

