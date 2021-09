Le digital : virtuel oui, mais avec un réel impact sur l’environnement

Le digital. Quand le monde virtuel a des conséquences réelles sur notre environnement. Pour vous aider à y voir clair, Florent Favier, expert en transition environnementale.

Premièrement, il est important de comprendre à quel point le digital est présent dans nos vie. Parfois à un rythme effréné. Par exemple, la durée de vie moyenne de votre smartphone est estimée à 23 mois. Chaque français possède en moyenne une quinzaine d’équipements digitaux. Et enfin, depuis 15 ans, preuve que le marché a explosé, le nombre d’objets connectés a été multiplié par 50.

Quels sont les impacts du digital ?

Le digital a de lourds impacts sur notre planète car il utilise des ressources rares qui nécessitent, pour la plupart, des forages et extractions, parfois dans des zones vierges, très reculées ou aux équilibres politiques et économiques fragiles, ainsi que des transports importants et complexes.

Face à une demande toujours plus forte, rien ne lui résiste !

Pour fabriquer un ordinateur de 2 kilos, il faut : 1,5 tonnes d’eau, 800Kg de matières premières, 240Kg de combustibles fossiles et 22kg de produits chimiques variés. ( d’après l’agence de la transition écologique, l’ADEME via WeAct4Earth)

Quels conseils pour un digital plus équilibré ?

Conservez le plus longtemps possible vos outils électroniques.

N’abandonnez pas vos vieux appareils dans un tiroir. Rapportez-les dans des centres de tri.

Privilégiez l’occasion et les marques qui misent sur l’économie circulaire.

Evitez de multiplier les mails avec des pièces jointes trop lourdes. Misez sur des services de transferts de pièces jointes volumineuses. D’ailleurs, certains sont français et ont une démarche environnementale ( KLIPGREEN ou FILEVERT)

