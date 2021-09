Le Groupe BTS à NYC pour l’Assemblée Générale des Nations-Unies

Les dirigeants du monde et les diplomates ont reçu une visite surprise en début de semaine au siège des Nations Unies.

BTS, le célèbre groupe de KPOP aux 23 records du monde, a fait une apparition très remarquée lors de l’assemblée générale des Nations Unies. En costume-cravate, les 7 membres du groupe coréen sont montés à la tribune pour parler développement durable… A l’origine de cette séquence : le président sud-coréen Moon-Jae In.

Il y a quelques semaines il avait remis à tous les artistes de BTS des passeports diplomatiques liés à un nouveau statut : ils ont tous été nommés envoyés spéciaux du Président sud-coréen pour “les générations futures et la culture”.

Une fonction officielle pour un groupe de pop…c’est assez rare…

Oui mais en Corée du Sud, BTS c’est désormais bien plus qu’un groupe de K POP. Leur immense succès a transformé ces jeunes hommes en “fierté nationale”…. En super VRP, le président coréen considère les membres de BTS comme “les plus grands artistes de notre époque”….et il leur sait gré d’avoir “grandement renforcé la dignité de la république de Corée”.

Voilà comment Jin, Suga et leurs amis se sont retrouvés à prononcer un discours on ne plus sérieux à l’ONU. Un message destiné à donner espoir aux jeunes générations et à promouvoir les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Immense succès: 1 millions de personnes ont regardé ce discours en live sur Internet….

Accessoirement, les BTS ont profité de cette visite au siège de l’ONU pour tourner un clip en une seule prise pour leur nouveau single “Permission to dance”.

Article réalisé par Nathalie MICHET pour l’Info en Plus.