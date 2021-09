Les startups monégasques ont leur FabLAB

L’été dernier, MonacoTech a mis en service son FabLAB – Fabrication Laboratory – conçu sur-mesure pour que les startups puissent expérimenter leurs procédés et développer leurs prototypes.

Installé dans le quartier de Fontvieille depuis 2017, MonacoTech a désormais une nouvelle corde à son arc. En juillet dernier, l’incubateur de la Principauté a ouvert son FabLAB. Un laboratoire partagé, accessible aux startups de l’accélérateur monégasque pour réaliser leurs travaux dans les domaines de la biologie, de la santé et de l’électronique. L’objectif est non seulement d’offrir un espace d’expérimentation et de fabrication de prototypes, mais aussi d’encourager les porteurs de projets à collaborer, à mettre en commun leurs savoirs-faire, pour éventuellement donner lieu à de nouvelles idées.

Un outil collectif pour innover

Divisé en deux parties – l’une sèche, l’autre humide – le FabLAB et ses équipements profitent pour l’instant à trois startups de MonacoTech. Parmi elles Coraliotech, un des piliers de l’incubateur. Cette société fondée par Rachid Benchaouir, chercheur associé au Centre scientifique de Monaco, est spécialisée dans les biotechnologies marines. Elle a réussi à créer des cellules de corail artificielles et dispose déjà d’un brevet. L’objectif est d’en produire en quantité afin qu’elles soient utilisées par l’industrie de la cosmétique et par le secteur pharmaceutique. Avant d’atteindre ce stade de développement, l’équipe de Coraliotech va passer beaucoup de temps dans le FabLAB afin de faire avancer ses expérimentations.

A l’avenir, le laboratoire devrait profiter à bien d’autres entrepreneurs, d’ailleurs MonacoTech vient de lancer un appel à projets pour permettre à de nouvelles startups de rejoindre son programme d’accompagnement.

Pour mieux comprendre l’atout que représente cet espace dédié à la science et à l’innovation, Nathalie Michet s’est rendue sur place. Reportage.