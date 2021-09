Sportel Awards et Sportel Monaco : une édition olympique !

Du 3 au 5 octobre, à l’occasion des Sportel Awards, la Principauté va dérouler son tapis rouge à quelques-uns des plus grands athlètes français et internationaux dont de nombreux médaillés olympiques.

Placé sous la Présidence d’Honneur de S.A.S. le Prince Albert II, l’événement Sportel Awards est avant tout une compétition internationale ayant pour but de récompenser les meilleures images, ouvrages et séquences sportives de l’année écoulée.

Les différents prix seront remis au cours d’une prestigieuse cérémonie qui réunira champions et célébrités du monde sportif, le mardi 5 octobre 2021 à 19 heures à la salle Prince Pierre du Grimaldi Forum.

Cette année, le jury est présidé par la championne du monde d’athlétisme Muriel Hurtis et composé de Yvette Lambin-Berti, secrétaire générale du comité olympique monégasque, Cyril Gane, champion poids lourds d’UFC, Julie Gautier, apnéiste, photographe et réalisatrice, Astrid Guyart, médaillée Olympique d’escrime, Samir Ait Said, gymnaste antibois et porte-drapeau de l’équipe de France aux Jeux de Tokyo 2020 et Jacques Cardoze, directeur de la communication de l’Olympique de Marseille.

Des événements publics

Les Sportel Awards sont aussi l’occasion pour les fans de sport de vivre des moments privilégiés à proximité des champions qu’ils adulent.

La liste des VIP qui fouleront le tapis rouge est impressionnante : de Brahim Asloum à Clarisse Agbegnenou en passant par Steven Da Costa, Kevin Rolland, Maro Engel, Paula Radcliffe, ou encore Peter Schmeichel.

De nombreux événements publics sont organisés en accès gratuit sur réservation : projections, conférences et rencontres exclusives, séances de dédicaces, etc.

Dans la foulée des Sportel Awards, le Grimaldi Forum accueillera le Sportel (5-7 octobre), le salon professionnel du sport business.

Ce lundi 27 septembre, Laurent Puons, vice-président de Monaco Mediax, organisateur de ces deux manifestations était notre « Guest ». Réécoutez ci-dessous son interview :

