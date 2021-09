Total Energies et Safran souhaitent réduire l’empreinte carbone du transport aérien.

Les cours de l’or noir continuent de grimper. Le Brent s’approche des 80 dollars le baril, son plus haut niveau depuis octobre 2018.

La flambée des prix du gaz entraîne également un report de la demande vers l’or noir, soutenant encore un peu plus les cours du brut.

