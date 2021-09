Vivre au présent : lâchez vos pensées

Vivre au présent, c’est être ici et maintenant. Tout simplement. C’est lorsque vos pensées sont au même endroit que votre corps, que vous êtes présent d’esprit. Vous n’êtes pas happé par vos pensées. Non. Vous êtes là conscient de tout ce qui vous entoure et des personnes à côté de vous. Le moment présent est un moment qui ne reviendra jamais. Il est unique comme le disait Albert Camus

« Le passé n’existe plus, l’avenir n’existe pas encore. Seul existe le présent»

Les obstacles

Il est parfois compliqué donc de vivre le présent de se centrer, sans ressasser, ni anticiper.

Le plus grand obstacle à ce moment unique ce sont nos pensées. Elles créent comme un écran entre nous et la réalité. Elles sont liées au passé, ou encore à l’avenir. Ce processus est normal car il est profondément ancré en nous.

Pourtant, l »instant présent comporte de nombreux bienfaits. Le premier c’est de nous aider à diminuer le stress, l’angoisse ou encore la pression. Souvent ces sensations viennent du passé ou de l’avenir. Attention il n’est pas question d’oublier son histoire ou ses rêves, mais plutôt d’éviter que le passé ou l’avenir paralysent le présent.

Vivre au présent : oui mais comment ?

Certaines activités coupent le mental. Elles permettent en tout cas de ralentir notre flot de pensées. C’est le cas d’une activité physique. Elle nous ramène dans l’instant présent.

Les pratiques mentales sont aussi très efficaces. C’est le cas la méditation ou même simplement d’une respiration consciente pour se recentrer.

Idem pour l’hypnose ou l’auto hypnose. Chaque exercice nous pousse à nous focaliser sur le présent et stoppe le ruminage.

Une grande partie de nos pensées sont inconscientes. Si nous apprenons à les détecter, à les canaliser et à la rediriger, alors nous créons un plus grand silence intérieur.