Le Festival du livre de Mouans-Sartoux est de retour ! Après une année blanche due à la pandémie, la 34e édition se déroulera du 1er au 3 octobre 2021 sur un thème résolument positif : « toujours la vie invente ».

Pour cette édition des retrouvailles, le festival du livre de Mouans-Sartoux promet trois jours de rencontres, de débats, de spectacles, de films, de concerts et de lectures avec les auteurs.

Les festivaliers vont refaire le monde

Autour des 300 invités (Nancy Huston, Cyril Dion, Edgar Morin, Hubert Reeves, Laure Adler, Guillaume Musso, etc.) et 270 bénévoles, les festivaliers célébreront la vie qui revient et imagineront le monde de demain et les solutions pour s’adapter aux nouveaux défis de l’Humanité.

Comme chaque année, tous les rendez-vous seront gratuits, à l’exception des projections. Vous découvrirez l’intégralité du programme sur le site officiel du festival.

En attendant, Marie-Louise Gourdon, adjointe au maire de Mouans-Sartoux, conseillère départementale et commissaire du Festival était notre invitée. Vous pouvez réécouter ci-dessous son interview.

