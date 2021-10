Les marchés rebondissent mercredi mais les incertitudes persistent

Chaque matin sur Radio Monaco, la Tendance des Marchés avec Société Générale Private Banking : Clémentine ROUSSEAU

Le président de la Reserve Fédérale Américaine a déclaré, mardi, que l’inflation pourrait rester élevée plus longtemps que prévue mais que ce phénomène resterait transitoire. En conséquence, les rendements obligataires américains ont bondi à 1.57%, provoquant une baisse de près de 3% pour l’indice boursier américain NASDAQ et de 2% pour l’indice Parisien sur la séance de mardi.

Finalement, le rendement du Trésor à 10 ans est redescendu, offrant un climat plus favorable aux investisseurs. Les marchés européens ont repris des couleurs sur la séance d’hier. Le CAC 40 clôture la séance en hausse de près de 1% et l’Eurostoxx 50 progresse de 0.50%. Outre atlantique, les indices boursiers ont suivi le pas. Le Nasdaq et le S&P 500 progressaient tous deux en milieu de séance hier.

