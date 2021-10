Les bourses européennes se remettent difficilement du coup de blues de la séance de Mardi

Chaque matin sur Radio Monaco, la Tendance des Marchés avec Société Générale Private Banking : Delphine MICHALET

Les tensions sur les rendements obligataires se sont calmées

Néanmoins entre les signes de ralentissement de la reprise dans certaines régions, les tensions sur les chaînes d’approvisionnement et la flambée des prix de l’énergie,

Les investisseurs restent préoccupés par le contexte macro-économique.

L’indice européen Eurostoxx 50 recule de plus de 4% sur le mois de septembre, son premier repli mensuel depuis janvier, ce qui ramène à + 14% sa progression depuis le début de l’année.

