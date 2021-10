La parentalité positive : qu’est ce que c’est ?

La parentalité positive avec Lynda Pausé, coach en développement personnel. En tant que parents, vous pouvez faire face aux cris et aux pleurs de votre enfant, sans en comprendre la cause. Dans ce cas, un fort sentiment d’impuissance peut naitre si la situation perdure. Il faut savoir qu’un enfant entre l’âge de 2 ans et jusqu’à 5 ou 7 ans va traverser de fortes angoisses. Pour la plupart elles sont inconscientes et font partie du processus de la construction de la personnalité.

Que faire pour aider son enfant ?

Première étape, accompagner son enfant dès le plus jeune âge. L’aider à verbaliser ses émotions et surtout à respirer.

D’ailleurs la langue des signes est un outil formidable pour les tout petits. Ils peuvent communiquer avec des signes simples leurs besoins ou encore leurs ressentis.

Concernant la respiration, c’est aussi une excellente clef. Leur apprendre à respirer profondément fait redescendre le coeur. Les enfants deviennent incontrôlables lorsque leurs angoisses sont trop fortes. Les rassurer dans un premier temps leur sera très bénéfique, couplé donc à une bonne respiration.

La parentalité positive