Adrien Gautier, jeune entrepreneur niçois a fondé « Le Parfum Citoyen » en 2017. Cet azuréen bouscule les codes de la parfumerie traditionnelle. Il marie approche artisanale et moderne de son métier. Sa mission : concevoir des parfums de façon « authentique, éthique et responsable ».

Tout récemment, il a lancé une nouvelle fragrance baptisée Lùa et main dans la main avec EnjoyPhoenix ! La première influenceuse française n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle partage les valeurs de la maison de parfumerie niçoise. Entre savoir-faire français, consommation éthique et démarche éco-responsable … C’est aussi un vrai coup de projecteur pour la société azuréenne puisque Marie Lopez compte pas moins de 11 millions d’abonnés, toutes plateformes confondues.

Eco-responsabilité jusqu’au bout du packaging

C’est donc un parfum aérien et frais, conçu dans un esprit minimaliste avec un fort engagement éthique ! Le Parfum Citoyen, déjà engagé sur un chemin éco-responsable affirmé, est allé encore plus loin pour cette création. A la demande de l’influenceuse tricolore, Adrien Gautier signe un packaging ultra minimaliste pour Lùa et mise sur du papier 100% recyclé. Autres étapes incontournables pour le Parfum Citoyen depuis toujours : une fabrication en circuit court avec des fournisseurs locaux. Les ingrédients, eux, sont tous naturels et 100% Végan. Enfin, pour éviter le surstockage, un système de précommandes avait été instauré en mai passé.

Lùa : un parfum frais et aérien !

Le Parfum Citoyen et EnjoyPhoenix signent ainsi une fragrance conçue à l’image de l’influenceuse : frais, aérien et engagé ! Un parfum héspéridé, floral et musqué pour prôner la confiance, la joie et l’évasion. Un voyage olfactif entre agrumes, bergamote, jasmin ou encore Ylang Ylang.

Le Parfum Citoyen distribue ses portraits olfactifs dans plusieurs concept-stores adeptes du Made in France. Vous pouvez aussi les retrouver sur Internet.

Adrien Gautier est le petit-fils d’un parfumeur qui a officié à Grasse puis dans la cité des Festivals. En 2015, il prend un virage professionnel et décide de se dédier totalement à l’univers des fragrances.