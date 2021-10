Harmoniser son chakra sacré

Chaque mercredi RDV avec Lydia Bosson. Aromathérapeute passionnée, elle a également fondé l’école USHA VEDA basée en Suisse et dédiée au domaine de la santé au naturel. Coup de projecteur aujourd’hui sur les centres énergétiques, appelés aussi les chakras.

Aujourd’hui zoom sur le deuxième chakra appelé le chakra sacré ou Svadhisthana en sanskrit. Il s’éveille généralement autour de 5 ans avec notre besoin de variété.

Ce chakra agit sur le développement personnel. Il dirige également notre comportement émotionnel, charnel et personnel. Il a une influence directe sur notre capacité à tisser des relations affectives et sur la gestion de vos émotions.

Un chakra sacré déséquilibré

Nous pouvons nous sentir émotionnellement et physiquement déstabilisés si ce chakra est fermé. On peut avoir du mal à accepter nos émotions, avec une tendance à les refouler. Il y a aussi la peur de prendre du plaisir et un manque de créativité et de spontanéité. Trop de sérieux, trop de contrôle !

Quelles huiles essentielles utiliser pour harmoniser son chakra ?

Premièrement, misez sur la Bergamotte. Elle est idéale pour se libérer d’une addiction d’ailleurs. Elle se respire consciemment ou se diffuse pour stimuler la bonne humeur et la créativité.

Ensuite, l’Ylang Ylang qui favorisera le lâcher prise. Elle est conseillée aux personnes perfectionnistes.

Enfin, la mandarine qui permet de se reconnecter à son enfant intérieur. Elle stimule votre côté joueur, espiègle et curieux !

Le récap des chakras

Le premier « Muladhara » se situe sur le coccyx, à la base de l’épine dorsale. Les énergies de ce chakra aident à vous sentir en sécurité.

Ensuite vient le chakra sacré « Svadhisthana ». Situé sous le nombril, ce chakra est relatif à la sexualité, aux plaisirs, au changement, en somme, à tout ce qui rend la vie plaisante. Il se rattache à la faculté de l’homme à être inventif.

Le troisième est celui du plexus solaire « Manipura » implanté au-dessus du nombril. Associé aux énergies du Moi, il suppose la transformation du « Moi » en un être puissant et persévérant.

Puis, le chakra du cœur « Anahata » ! C’est votre capacité à aimer et être aimé.

Le cinquième est celui de la gorge « Vishuddha » ! Il s’agit de votre capacité à vous exprimer. Il se trouve au creux du cou.

Sans oublier Le chakra frontal « Ajna » ou le troisième œil, c’est le sixième. Situé entre les yeux, il correspond à l’aptitude à se concentrer.

Enfin, le septième chakra, celui de la couronne « Sahasrara » qui se trouve au sommet du crâne.

Lydia Bosson a écrit plusieurs livres :

Son nouveau livre est en précommande – Guérir avec l’aromathérapie

L’aromathérapie énergétique – Guérir avec l’âme des plantes

Hydrolathérapie – Guérir avec les eaux subtiles des plantes

La tasse d’eau chaude à la santé de la vie

Grandir avec les huiles essentielles – Aromathérapie énergétique appliquée

L’ayurvéda jour après jours – Métamorphoser sa vie

Enfin, elle partage ses connaissances au niveau international via de multiples séminaires et conférences.