Le géant Facebook, dans la tourmente après une panne mondiale ?

3.5 milliards d’utilisateurs se sont vu privés de leurs réseaux sociaux Lundi soir ! Le flou et l’incertitude auront duré plus de 7 heures, où l’accès aux plate-formes Facebook, Instagram et Whatsapp est resté impossible.

La société de Mark Zuckerberg attribue la panne à des « changements de configuration » dans les serveurs. A la Bourse de New York, l’action Facebook, déjà en baisse en début de séance, a vu ses pertes s’accélérer et cédait 4,9 % à la clôture lundi soir. Soit 7 milliards de dollars de pertes en quelques heures !

Retour au calme après la tempête sur la séance d’hier, où l’action revenait en territoire positif dès l’ouverture.

