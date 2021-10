Le Prince Albert II appelle à une reconstruction post-COVID verte et durable

S.A.S. le Prince Albert II est intervenu virtuellement lors de la 76ème session de l’Assemblée Générale de l’O.N.U

Le débat général de la 76ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies s’est déroulé du 21 au 27 septembre 2021. Les Chefs d’État et de Gouvernement ont partagé leur message pour la première fois de manière hybride.

S.A.S. le Prince Albert II est intervenu virtuellement et a notamment fait valoir la gestion rigoureuse et engagée de la crise sanitaire par Son Gouvernement et le soutien apporté à la population et aux entreprises de la Principauté. Il a, en outre, formulé le souhait d’une reconstruction post-COVID verte, durable et fondée sur la nature.

Par ailleurs, S.A.S. le Prince Souverain a insisté sur l’importance du multilatéralisme, du développement du numérique, de la contribution du sport à la réalisation des Objectifs de développement durable (O.D.D.), de la lutte contre les changements climatiques et de la protection des océans.

De nombreuses réunions se sont également déroulées tout au long de la semaine de haut niveau :

Le 20 septembre 2021, l’événement intitulé « Coup de projecteur sur les O.D.D. » a été l’occasion pour le Secrétaire Général de l’O.N.U. de lancer cinq appels à une action urgente : mettre fin à la pandémie, notamment en fixant l’objectif de vacciner 70 % de la population mondiale d’ici la mi-2022 ; investir dans une reprise durable et équitable ; garantir l’égalité des droits pour les femmes et les filles ; s’engager à atteindre des émissions carbone nulles d’ici à 2050 et mobiliser 100 milliards de dollars par an pour l’action climatique. Lors de cet événement, la jeunesse a particulièrement été mise à l’honneur, notamment par la présence de l’envoyé spécial pour les générations futures et la culture et par le groupe de musique coréen BTS (Beyond The Scene).

Le 23 septembre, le Secrétaire Général des Nations Unies a convoqué un premier Sommet sur les systèmes alimentaires autour de cinq pistes d’action avec le souhait de sensibiliser le public mondial sur la façon dont nous produisons, consommons et voyons les aliments. L’événement a permis de mobiliser la communauté internationale pour réaffirmer la volonté de chacun de lutter contre la faim et la malnutrition.

Laurent Anselmi, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, y a rappelé l’engagement de la Principauté en faveur de la mise en œuvre de l’O.D.D. n° 2, de la Décennie sur la nutrition et de la Décennie sur l’agriculture familiale. À cette occasion, il a également annoncé le soutien de Monaco à la « Coalition pour les repas scolaires : nutrition, santé et éducation pour tous les enfants », sous l’égide du Programme Alimentaire Mondial (P.A.M.).

Les efforts de la communauté internationale pour un monde dénucléarisé ont été mis en lumière le 23 septembre à l’occasion de la 12e Conférence pour la promotion du Traité d’Interdiction Complète des Essais Nucléaires (T.I.C.E.N.), et le 28 septembre lors de la Journée internationale pour l’élimination des armes nucléaires.