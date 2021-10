Un an après Alex, la Brasserie du Comté revient sur ses terres

Après un an de brassage chez des confrères de Nice et de Peille, l’entreprise a commencé les travaux pour se réinstaller à Saint-Martin-Vésubie. Laurent Fredj, le président de la Brasserie du Comté répond à Nathalie Michet.

Le 2 octobre 2020, la tempête Alex n’a pas seulement dévasté les vallées de montagne et endeuillé les populations, elle a aussi mis à genoux le tissu économique local. Preuve de l’importance des dégâts: le conseil départemental des Alpes-Maritimes a débloqué près de 3 millions et demi d’euros afin de soutenir les artisans et les entreprises sinistrés. 595 au total dans l’ensemble du département.

Des bâtiments engloutis par les eaux

La Brasserie du Comté, née en 2012 dans le Haut-Pays-Niçois, a ainsi perdu tous ses bâtiments et infrastructures en l’espace de quelques heures. Installée dans le quartier St Nicolas, à Saint-Martin-Vésubie, la brasserie a été emportée par les eaux, transformant le site en paysage de désolation. Quelques semaines plus tard, l’équipe de la Brasserie du Comté pouvait toutefois reprendre le travail grâce à la solidarité de plusieurs confrères et des acteurs économiques locaux.

Une bière provisoire

Voilà comment est née la « Mounta Cala », (ndlr: « Monte et descend ») une bière provisoire produite à Nice et à Peille. Le nom a été choisi en référence aux allers-retours effectués par les employés de la brasserie entre la montagne et le littoral afin de continuer à brasser.

Emblématique de la résilience des vallées sinistrées, la Mounta Cala disparaitra bientôt et c’est une bonne nouvelle. Le 27 septembre, la Brasserie du Comté a donné les premiers coups de pioches pour se réinstaller à Saint-Martin-Vésubie. D’ici le printemps prochain, le nouveau site de l’entreprise entrera en fonction et ce sera alors le retour de la Bière du Comté. La nouvelle brasserie sera costruite selon des critères écoresponsables qui permettront notamment de faire des économies d’énergie. Une nouvelle page d’histoire pour la bière bio et artisanale du haut-pays niçois. Laurent Fredj, le président de la Brasserie du Comté, est l’invité du Club de Radio Monaco.